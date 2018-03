Incident tijdens joggen eindigt in rechtbank 23 maart 2018

F.T. (33) uit Geraardsbergen heeft zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan de nieuwe partner van zijn ex-vriendin. J.P. was aan het joggen op straat toen F.T. plots met de wagen achter hem reed. Volgens het Openbaar Ministerie wou F.T. hem omverrijden, maar kon het slachtoffer nog net op tijd opzij springen. Toen de politie diezelfde avond F.T. ging opzoeken, vonden ze in zijn huis een zelfgemaakte boksbeugel en een jachtgeweer waar hij geen vergunning voor had. De man riskeert voor het verboden wapenbezit en de opzettelijke slagen een celstraf van acht maanden en een boete van 200 euro. De beklaagde ontkent dat hij het slachtoffer iets wou aandoen. Volgens hem was het J.P. die zich tijdens het joggen omdraaide en op de voorruit van zijn wagen sloeg. Omdat er volgens zijn advocaat teveel twijfel is in de zaak, vraagt hij de vrijspraak. Oordeel op 26 april. (LDO)