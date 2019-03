Inbrekers stelen in amper 45 seconden 6 dure fietsen Frank Eeckhout

Amper 45 seconden. Meer hadden drie inbrekers niet nodig om woensdagnacht zes dure Trek koersfietsen te stelen bij G-Cycles in Moerbeke. "In ben er nog achteraan gegaan, maar ze liepen de velden in en verdwenen in het donker", getuigt zaakvoerster Fabienne.

Zaakvoerders Geert en Fabienne wonen samen met hun dochter boven hun fietsenspeciaalzaak langs de Edingseweg in Moerbeke. Ze namen de zaak 3,5 geleden over. In de nacht van woensdag op donderdag werden ze opgeschrikt door brekend glas en het alarm van hun zaak. “Samen met mijn dochter ben ik naar beneden gelopen en zag ik de inbrekers nog net weglopen met elk twee fietsen in de hand. Ik ben hen achterna gelopen, maar ze verdwenen in de velden. Wellicht stond hun bestelwagen in de Heuvelstraat", vertelt Fabienne.

Koersfiets van 12.000 euro

Om het glas te breken gebruikten de inbrekers een stuk van een stelling. “Dat vonden ze op de bouwwerf hier rechtover. Op camerabeelden is te zien dat ze eerst nog enkele minuten door de etalage keken om af te spreken welke fietsen ze gingen stellen. Ze wisten er de duurste wel uit te kiezen, want twee van de gestolen koersfietsen hebben een waarde van 12.000 euro.” De dieven waren duidelijk voorbereid voor ze toesloegen. “Woensdagnamiddag zijn ze op verkenning geweest. Ze hebben toen ook een tijdje door het etalageraam staan kijken", weet Fabienne.

Wat de zaakvoerders nog het meest verontrust, is dat de dieven zich niet laten afschrikken door een alarm of door verlichting. “Iedere nacht brandt de buitenverlichting aan onze zaak. We hebben een alarm en er is camerabewaking. En toch is het al de tweede keer dat we inbrekers over de vloer krijgen. Het mag eens gaan stoppen", zucht Fabienne.