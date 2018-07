Inbrekers roven Proximus-filiaal leeg: buit goed voor tienduizenden euro's Frank Eeckhout

17 juli 2018

12u00 0 Geraardsbergen Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 0.30 uur het Proximus-filiaal in de Oudenaardestraat leeggeroofd. Ze gingen aan de haal met smartphones en andere elektronica, samen goed voor tienduizenden euro's.

De daders gingen bijzonder driest te werk. "Ze hebben een lichtkoepel op het dak geforceerd en konden vervolgens met behulp van een ladder de opslagruimte bereiken en weer verlaten", zegt zaakvoerder Joeri Bouckhout, die de feiten dinsdagochtend vaststelde. "Ze hebben de kabels van de alarminstallatie gewoon losgerukt uit de elektriciteitskast, zodat ze rustig hun gang konden gaan."

Al zijn de dieven mogelijk niet helemaal onopgemerkt gebleven. Diezelfde nacht merkte een patrouille van de lokale politie immers twee verdachte personen op in de buurt van de Oudenaardestraat. Toen die de combi zagen, zetten ze het op een lopen. De agenten gingen hen achterna, maar raakten het spoor bijster. Of het duo aan de inbraak gelinkt kan worden, moet verder onderzoek uitwijzen. Maar omdat elk spoor voorlopig ontbreekt, wordt ook een oproep naar getuigen gedaan. Wie iets gezien heeft, kan dat melden via info@aditco.be.

Ook afgelopen weekend werden overigens enkele inbraakpogingen gemeld. Telkens ging het om twee daders. In één geval werden ze betrapt toen ze op een dak zaten. Onderzoek moet uitwijzen om het om dezelfde verdachten gaat als die van maandagnacht.