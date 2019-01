Ilse Heylen maakt leerlingen warm voor judo Frank Eeckhout

14u46 0 Geraardsbergen De leerlingen van basisschool Klim Op in Zandbergen genieten dankzij Sportsnack van een initiatie judo. Deze oefenlessen worden gegeven door olympisch bronzenmedaille-winnares Ilse Heylen.

Met Sportsnack willen Sport Vlaanderen en MOEV leerlingen uit het basisonderwijs na de schooluren laten sporten. “We zijn altijd erg blij wanneer leerkrachten van een school het zien zitten om Sportsnack te geven. Wanneer dat niet kan, gaan we op zoek binnen sportclubs rond de school om de kinderen een kwalitatief en leuk bewegingsuurtje aan te bieden. Zo kwamen we hier bij de Ilse Heylen Judo Academy terecht. De school en wij als organisator zijn uiteraard vereerd met een icoon uit onze sportwereld. De kinderen zijn nog wat jong om de vele prachtige resultaten van Ilse in te schatten. Maar als ze haar medailles eens meebrengt, zullen de kinderen vast wel onder de indruk zijn", lacht Wim Blaton van Sportsnack.