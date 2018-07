Huis van het Kind werkt samen met De Katrol 07 juli 2018

02u45 0

Het Huis van het Kind werkt voortaan samen met De Katrol vzw uit Oostende voor het aanbieden van een integrale ondersteuning aan gezinnen in armoede. "We zullen de kennis van dat expertisecentrum integreren binnen onze werking. De meerwaarde in de aanpak van De Katrol bestaat erin dat het hele gezin bij de werking wordt betrokken. Op die manier wordt een integrale gezinsondersteuning aangeboden. Wanneer de ouders willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf en een diploma als hét middel zien om dat doel te verwezenlijken, wordt via de insteek 'huiswerk' gewerkt. Die aanpak versterkt onze werking in de breedte en de diepte", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).





(FEL)