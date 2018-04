Hoogbegaafde kinderen in het weerstation 17 april 2018

Een aantal hoogbegaafde kinderen van het Claro-netwerk uit Geraardsbergen zijn afgezakt naar het weerstation Meteo Tollembeek. Claro is een pas opgestart netwerk van professionals met expertise rond hoogbegaafdheid. De kinderen tussen 5 en 9 jaar met een IQ van minstens 130, waren heel geboeid door de uitleg van weerman Luc Herremans. "Ik had er eerst wat schrik van om zulke jonge kinderen te ontvangen, maar dat viel best mee", aldus de weerman. "Onze kinderen zijn echt heel geïnteresseerd in het lezen van weerkaarten", vertelde coach Valerie Dupret.





(MCT)