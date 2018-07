Hond sukkelt beerput in Koen Moreau

16 juli 2018

11u13 4

Langs de Hoge Buizemont in Geraardsbergen is maandagochtend omstreeks 10 uur een hond in een beerput gesukkeld. Omdat mensen maar ook dieren bevangen kunnen raken door die dampen, werd meteen groot alarm geslagen. Persluchtdragers van brandweerpost Geraardsbergen haastten zich ter plekke. De hond kon vrij snel uit zijn netelige positie bevrijdt worden.