Hinder door schouwbrand 09 april 2018

Omwille van een brandweerinterventie voor een schouwbrand was er zaterdagochtend op de Astridlaan in Nederboelare flink wat hinder voor het verkeer. De schade aan de woning bleef beperkt, maar door de aanwezigheid van de brandweerwagens was er een tijd lang slechts één rijstrook beschikbaar. (KMJ)