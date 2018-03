Het Wilde Westen op Hapje Tapje 21 maart 2018

Hapje Tapje in het centrum van Geraardsbergen staat op donderdag 29 maart in het teken van Het Wilde Westen. Paarden, strobalen, cowboyhoeden, indianen-tipi's, een ritje op een rodeostier of met een huifkar, kortom alles wat een link heeft met het Wilde Westen, kan je allemaal beleven. De stad wordt verkeersvrij gemaakt en de horecazaken bieden de bezoekers iets lekkers aan. Hapje Tapje vindt plaats van 15 tot 20 uur. (FEL)