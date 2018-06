Het fietsatelier bestaat zes jaar 20 juni 2018

Het fietsatelier van de Giesbaargse jeugd bestaat zes jaar.





"In het fietsatelier knappen wij gevonden fietsen van de politie op. Die verkopen we dan door aan een lage prijs, afhankelijk van de leeftijd van de fiets. We vinden dat ieder kind of jongere de mogelijkheid moet hebben om te kunnen fietsen. Dus wie geen fiets heeft, kan bij ons terecht", klinkt het. De jongeren van het fietsatelier verkopen niet alleen fietsen. Ze hebben ook een hersteldienst. De werkuren zijn gratis, enkel voor onderdelen vragen ze een kleine bijdrage. Jeugdopbouwwerker Samuel: "In de beginjaren hield ik zelf het atelier open. Maar ik ben zelf geen specialist in fietsen maken. Enkele jongeren boden aan om te komen helpen. De jongeren namen de laatste twee jaar steeds meer verantwoordelijkheid, waardoor ik nu enkel een paar administratieve taken doe voor het atelier. Alle andere werk nemen de jongeren met plezier op zich. Het is prachtig om te zien hoe die jongeren dit in handen nemen." Het fietsatelier is gelegen in de Abdijstraat 10 (de kelder van het Poortgebouw). Je kan elke donderdag langskomen met je fiets van 17 tot 18 uur. (FEL)