Heroïnedealer riskeert twee jaar cel

Een moeder en zoon uit Geraardsbergen moesten zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden voor het bezit en de verkoop van heroïne. Tijdens het onderzoek kwam naar boven dat K.C. (33) de heroïne in Brussel aankocht en in Geraardsbergen doorverkocht.





Naast de 222 gram heroïne, een precisieweegschaal en 5.715 euro cash geld die de politie vond bij een huiszoeking, bleek ook uit de gsm-berichten van K.C. dat hij de drugs effectief verkocht. Zijn moeder ging minstens één keer mee naar Brussel om de drugs voor haar zoon te kopen. De procureur vorderde voor K.C. twee jaar cel en een boete van duizend euro. C.D.M. riskeert één jaar cel met uitstel en duizend euro boete waarvan de helft met uitstel. De advocaten van de beklaagden benadrukten dat het niet ging om drughandel op grote schaal. "Mijn cliënt kocht grote hoeveelheden drugs aan, maar het meeste daarvan was voor eigen gebruik." De rechter zal oordelen op 29 januari. (LDO)