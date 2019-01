Heraanleg Edingseweg (N495): Vianeplein dicht vanaf 10 januari Frank Eeckhout

03 januari 2019

14u44 0 Geraardsbergen Op donderdag 10 januari start een nieuwe fase van de heraanleg Edingseweg (N495) op grondgebied Geraardsbergen en gaat het Vianeplein dicht.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is sinds 13 november gestart met de heraanleg van de Edingseweg vlakbij het Vianeplein in de Geraardsbergse deelgemeente Viane. De heraanleg van Vianeplein gebeurt in opdracht van de stad Geraardsbergen. Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor een grondige heraanleg van de Edingseweg, die langs het Vianeplein loopt.

Tussen 10 januari en 8 februari gaat het Vianeplein dicht en rijdt het autoverkeer om in beide richtingen. Het verkeer wordt omgeleid via Herne (N255) en Galmaarden (N272). Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werfzone blijven passeren. Tijdens deze fase van de werken wordt een pendelbus ingelegd. Deze rijdt elke weekdag tijdens de spitsuren tussen het Vianeplein en het station van Moerbeke.