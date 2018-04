Heler van gestolen racefietsen opgepakt in Roemenië 12 april 2018

De federale gerechtelijke politie heeft in Roemenië de heler opgepakt die gestolen fietsen verkocht. Die werden onder meer in ons land gestolen bij verschillende inbraken in fietsenwinkels.





Sinds het einde van de zomer van 2017 voert de federale gerechtelijke politie, in opdracht van het parket van Halle-Vilvoorde, onderzoek naar een vereniging van misdadigers van Roemeens-Moldavische origine, die zich bezig hield met het plegen van zware diefstallen in fietsenspeciaalzaken over heel België. De bende stal meestal eerst een lichte vrachtauto of camionette om hun buit, koersfietsen en moutainbikes, te vervoeren. Een aantal van de diefstallen werden gepleegd langs het dak van de winkel. Na een eerste diefstal in een fietsenwinkel in Kampenhout, in het voorjaar van 2017, konden speurders linken leggen naar gelijkaardige feiten in Beernem, Wetteren, Eghezee, Waremme, Beringen, Diest, Lebbeke, Florennes en Geraardsbergen. Op 22 december konden de speurders al vijf fietsdieven oppakken. Verder onderzoek leidde de rechercheurs naar Roemenië, waar op 2 april ook de heler van de gestolen koersfietsen werd opgepakt. Onderzoek wees uit dat verschillende rijwielen inderdaad in België werden gestolen. In totaal werden 56 racefietsen teruggevonden. De man zal overgeleverd worden aan ons land.





