Hardleerse chauffeur is 3 maanden rijbewijs kwijt 24 maart 2018

02u47 0

W. V. (31) uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij met zo'n 2 promille alcohol in het bloed achter het stuur werd betrapt. De man was daarbij niet aan zijn proefstuk toe. De rechter veroordeelde de man tot een geldboete van 1.600 euro en 3 maanden rijverbod. Als hij zijn rijbewijs nadien terug wil, moet hij eerst opnieuw zien te slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven.





(TVR)