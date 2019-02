Handtekeningenjacht voor volksraadpleging over Open Dok is lege doos Frank Eeckhout

28 februari 2019

12u30 0 Geraardsbergen De handtekeningenjacht van sp.a voor een volksraadpleging over het openluchtzwembad in Geraardsbergen, is een lege doos. “Ik begrijp niet dat een partij aan de burgers vraagt om een petitielijst te tekenen terwijl ze weet dat de vraagstelling de toets van de wettigheid niet kan doorstaan. Dat noem ik sollen met de burgers", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Oppositiepartij sp.a wil dat er een volksraadpleging komt over de sluiting van het openluchtzwembad in Geraardsbergen. “We hebben hiervoor 3.500 handtekeningen nodig van inwoners die ouder zijn dan 16 jaar”, liet Geert De Chou begin februari optekenen. “Een volksraadpleging is de hoogste vorm van burgerbetrokkenheid die een lokaal bestuur kan gebruiken. Het kan niet zijn dat men enkel de burgers gaat betrekken wanneer er populaire beslissingen worden genomen. De stem van de inwoners is nog belangrijker wanneer men bepaalde dienstverlening dreigt af te bouwen. Daarom gaan we de komende weken van deur tot deur tot we onze 3.500 handtekeningen hebben”, voegde De Chou daar nog aan toe.

Maar op de gemeenteraad vroeg Geert De Chou aan de raadsleden plots om te stemmen over de volksraadpleging, iets waar de meerderheid niet op inging. Ik begrijp het allemaal niet goed meer", reageert burgemeester Guido De Padt. “Begin deze maand werd door de socialisten aangekondigd dat een petitie-actie zou worden opgestart met het oog op de organisatie van een volksraadpleging met de vraag: “Moet het openluchtzwembad Den bleek (open dok) open blijven?” Nu stappen ze van deze procedure af en voegen ze een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad om een referendum te organiseren. Daaruit blijkt dat deze partij zich danig heeft vergist in de beoordeling van de wettelijkheid van hun vraagstelling. Een partij met in haar rangen de algemeen directeur/secretaris van een gemeente zou dat toch moeten weten. Om een zelfde reden werd de vraag voor een referendum in Deerlijk eerder al verworpen. Bovendien kost de organisatie van zo’n referendum 50.000 euro. Daarnaast is een volksraadpleging ook niet binden. Laat ons daar dus geen politieke spelletjes rond spelen. Want moest ik de petitielijst al getekend hebben, dan zou ik mij nu fel belogen en bedrogen voelen", zegt De Padt.

Ondertussen werkt het stadsbestuur achter de schermen verder om van De Gavers een waardig alternatief te maken voor het Open Dok, ook voor inwoners die het financieel niet breed hebben. “Ik heb een vrij lang gesprek gehad met provinciaal gedeputeerde Annemie Charlier. Zij is bereid de invoering van de vrijetijdspas voor inkomgelden van het provinciaal zwembad en de strandzone, ernstig te onderzoeken", besluit De Padt.