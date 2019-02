Guustje is klaar voor het nieuwe speelpleinjaar Frank Eeckhout

27 februari 2019

18u10 0 Geraardsbergen De paasvakantie staat voor de deur en ook de zomer komt stilletjes aan dichterbij. Hoog tijd voor Speelplein Guustje om de speelkledij uit de kast te halen en kinderen een fantastische vakantie te bezorgen.

Guustje kan dit niet alleen en heeft hiervoor heel wat animatoren nodig. Word je dit jaar 16 en heb zin om eens iets nieuws te proberen? Wil je graag een leuke tijd beleven en nieuwe vrienden voor het leven maken? Kom dan zeker langs op het Infomoment en Speelpleincafe op vrijdag 1 maart in JC De Spiraal. Dit jaar staat het in het teken van ‘Leger’. “Die avond houden wij Jeugdhuis De Ressort open. Na schooltijd kunnen jullie met vrienden iets komen drinken en op het gemak jullie weekend starten. Om 19u00 organiseren wij een infomoment voor nieuwe animatoren. Weet je nog niet goed wat ‘animator zijn‘ betekent? Wij vertellen jullie hoe ons speelplein in elkaar zit. Welke pleinen zijn er? Hoe ziet een speelpleindag eruit? Wat moet je doen? Wat krijg je? Heb je zelf nog vragen? Onze animatoren beantwoorden ze met veel plezier", laat jeugdanimator Barbara De Smet weten.

Vanaf 20 uur opent het jeugdhuis haar deuren voor iedereen. “De animatoren staan achter de bar en zorgen voor leuke muziek. Het perfecte moment om de speelpleinsfeer op te snuiven en de animatoren te leren kennen. Hou zeker onze Facebookpagina in de gaten en kom alles te weten over Speelplein Guustje. ", geeft Barbara nog mee.