GSM-loze schooldag in Middenschool Frank Eeckhout

06 september 2018

In Middenschool Geraardsbergen worden gsm's dit scholjaar elke week een dag opgeborgen.

‘GSM-loze woensdag’ is een initiatief van de werkgroep Mediawijs, die hiermee jongeren wil wijzen op een verantwoord mediagebruik en streeft naar een gezond evenwicht tussen de offline en de online wereld. Tijdens de pauzes gaf dit ruimte om terug echt met elkaar te praten. Voor velen was het waarschijnlijk even wennen maar tegelijkertijd een besef dat het best ok is om even ‘disconnected’ te zijn.