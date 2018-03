Groen wil vrachtwagens weg van schoolpoort 13 maart 2018

02u44 0 Geraardsbergen Groen Geraardsbergen wil het vrachtverkeer ' s morgens en 's avonds verbieden in straten waar scholen zijn. Daarnaast wil Groen ook zoveel mogelijk schoolstraten creëren.

Als het van Groen afhangt wordt het vrachtverkeer gebannen uit straten waar schoolpoorten zijn. "Zware vrachtwagens horen niet thuis tussen fietsende kinderen. Leveringen, doorgaand- en werfverkeer moeten daarom verboden worden op tijdstippen dat leerlingen naar school of terug naar huis fietsen. Tijdstippen waarop vrachtverkeer aan de schoolpoort wel mogelijk is, kan vastgelegd worden in samenspraak met de scholen, het stadsbestuur, de bouwsector, leveranciers en andere partners", vindt Patrick Franceus.





Maar niet enkel het vrachtverkeer is een doorn in het oog van de Groenen, ook het gewone gemotoriseerd verkeer moet zoveel mogelijk weggehouden worden uit schoolomgevingen.





Aparte fietsbedding

"Daarom pleiten wij voor de invoering van schoolstraten. Voor het centrum van Geraardsbergen denken we hierbij aan de Kattestraat, de Wegvoeringsstraat en de Hunnegemstraat. Voor de invalswegen naar ons centrum stellen wij aparte fietsbeddingen voor zodat zwakke weggebruikers van het gemotoriseerd verkeer gescheiden wordt. Kinderen hebben immers het recht om zelfstandig en in veilige omstandigheden deel te nemen aan het verkeer", zegt Franceus.





"Momenteel wordt 66 procent van de kinderen met de wagen naar school gebracht hoewel de helft op amper drie kilmometer van de school woont. Dat percentage moet beduidend omlaag", besluit Franceus. (FEL)