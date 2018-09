Groen trekt met onvolledige lijst naar de kiezer Frank Eeckhout

03 september 2018

12u36 1

Groen trekt met slechts 13 kandidaten naar de gemeenteraadsverkiezingen in Geraardsbergen. Zes jaar geleden vormden de groenen nog een kartel met sp.a.

Groen Geraardsbergen stelt een lijst voor met een verscheidenheid aan kandidaten: jong en oud, holebi en hetero, Belg en niet-Belg. "Het zijn één voor één kandidaten die zowel professioneel als in het vrijwilligerswerk bewezen hebben en bewijzen dat ze jouw stem verdienen. Met ons programma willen we de hoofden en de harten van onze potentiële kiezers aanspreken. Ons programma is ambitieus maar ook geloofwaardig. Het gaat over duurzaamheid, kernversterking, armoede, veiligheid, gezondheid, participatie, jeugd, sport en cultuur, financiën, economie en internationale samenwerking", zegt lijsttrekker Patrick Franceus.