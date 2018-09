Groen Geraardsbergen wijst schoolkinderen de weg Frank Eeckhout

02 september 2018

Bij de start van het nieuwe schooljaar wil Groen Geraardsbergen de aandacht vestigen op de fietsonveiligheid en het groeiende onveiligheidsgevoel bij kinderen.

"Mobiliteit moet georganiseerd worden op maat van de kinderen, zeker in schoolomgevingen. Daarom pleiten wij voor schoolstraten, die op z’n minst net voor en net na de schooluren autovrij zijn. Daarnaast moeten alle kruispunten tegen 2020 conflictvrij zijn, zodat kinderen zonder gevaar kunnen oversteken als ze groen licht hebben. Verder pleiten wij voor een maximale snelheid van 30 per uur in de bebouwde kom en dat alle werfverkeer op het woon-schooltraject van kinderen geweerd worden door slimme camera’s. En er moet op de scholen meer aandacht gaan naar verkeerslessen", zegt Patrick Franceus.