Gratis pendelbus naar centrum 30 april 2018

Het stadsbestuur van Geraardsbergen legt op zaterdag 12 mei en zaterdag 9 juni een pendelbus in om shoppers van de randparkings naar het centrum te brengen. "Het heuvelachtig landschap is voor veel bezoekers een hindernis om hun wagen aan de rand achter te laten. Hierdoor blijven de randparkings onderbenut. Vandaar de gratis pendelbus als experiment", zegt schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld). Het busje vertrekt aan parking Den Bleek vanaf 11 uur, de laatste rit is om 18 uur. Op zaterdag 9 juni is de laatste rit om 17.30 uur. (FEL)