Gordijnen in de fik: onderzoek naar brandstichting KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

07 februari 2019

17u30 2 Geraardsbergen In de nacht van woensdag op donderdag moest de brandweer naar de Buizemontstraat in Geraardsbergen.

Daar hadden in een woning enkele gordijnen vuur gevat. De brand was snel onder controle, niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Omdat niet duidelijk is hoe de gordijnen precies in brand zijn gevlogen, volgt nog een onderzoek.