Goede muziek, randanimatie, sfeer en gezelligheid op Dreamz Festival

Frank Eeckhkout

13 augustus 2018

12u44 3

Dreamz Festival belooft niet alleen goede muziek maar ook heel wat randanimatie, sfeer en gezelligheid op de terreinen van Van Israël op de Unalsite in Geraardsbergen. "Vuurspuwers, steltenlopers, dansers en danseressen en de Geraardsbergse reuzen zorgen mee voor de ambiance", zegt Sven Pieters, één van de drie organisatoren.

Meer dan 40 binnen- en buitenlandse dj's zakken op zaterdag 1 september af naar Dreamz Festival. Zij draaien op drie verschillende podia met elk een eigen stijl. "De meest bekende dj's zijn Vato Gonzalez & MC Tjen, Tomcraft, Double Pleasure, Dimaro, Michael Amani, X-tof, Lennert Wolfs en Robert Abigail. De 1.500 bezoeker konden vorig jaar al genieten van de de gezellige sfeer, authentieke decoratie en mooie podia. Dit jaar gaan we nog een stapje verder. Omdat het thema dit jaar 'middeleeuwen' is , hebben wij de reuzen van Geraardsbergen uitgenodigd. Zij zullen op het festival dansen tussen de bezoekers", gaat Manu De Backer verder.

Op het festival kan je naast de muziek ook genieten van vuurspuwers, steltenlopers, dansers en danseressen. "We hebben ook een Sisha bar en een merchandise stand. We serveren ook cocktails en we voorzien een vip-platform waar de festivalgangers onder meer kunnen genieten van de lekkere hapjes. Vanop het vip-platform geniet je trouwens van een prachtig zicht over het festivalterrein. En je wordt er echt in de watten gelegd", voegt Peter Van Israel daar nog aan toe.

Meer info is te vinden op www.dreamzfestival.be.