GO! Dender zet alles in gereedheid voor ontvangst Sint

05 december 2018

12u23 5

De kinderen van basisschool GO! Dender in de Kattestraat in Geraardsbergen kijken reikhalzend uit naar de komst van Sinterklaas. “We maakten alvast een heel warm plaatsje klaar in onze school, waar hij zich zeker thuis zal voelen", laat de directie weten.

Naar jaarlijkse traditie komt onze Sint aan per boot aan de Kaai. “We verwachten Sinterklaas en zijn gevolg donderdag om 9 uur. Alle kinderen van basisschool Dender en onze wijkschool De Stroom zullen hem daar met veel ongeduld opwachten. Nadien gaan we samen naar onze school waar Sinterklaas en zijn zwarte pieten geschenken en snoep uitdelen. Voor de allerkleinsten is er ook een voorstelling", klink het.