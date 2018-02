Go! Dender/De Stroom steunt Huis van het Kind 06 februari 2018

02u27 0

GO! Dender/De Stroom organiseerde eind vorig jaar een actie in samenwerking met de oudervereniging in het kader van 'De Warmste Week'. De kinderen maakten creatieve kerstgeschenkjes, die werden verkocht op de kerstmarkt. De opbrengst van zevenhonderd euro werd nu geschonken aan het Huis van het Kind Geraardsbergen. Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband voor het welzijn van gezinnen.





(FEL)