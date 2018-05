Giesbaargse Jeugd jaagt op talent 08 mei 2018

De Giesbaargse Jeugd organiseert op op zaterdag 19 mei een talentenjacht. "Vorig jaar mochten we 200 kinderen tussen 6 en 12 jaar verwelkomen op de talentenjacht. Zij konden die dag één of twee beroepen uitproberen. Hou zeker de Facebookpagina van Giesbaargse jeugd in het oog om nog in te schrijven voor het evenement", laat Diensthoofd Jeugd Nele Macharis weten. (FEL)