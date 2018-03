Gezond ontbijt voor leerlingen Klim-Op 29 maart 2018

De leerlingen van basisschool Klim-Op in Zandbergen mochten gisteren aanschuiven voor een gezond ontbijt.





Op het buffet lagen bruin brood, charcuterie en confituur, fruit, noten, groentjes en yoghurt. Om te drinken was er water en melk. "We voeren al enkele jaren een gezond beleid op school. Snoep en frisdranken zijn uit den boze. Water mogen de kinderen ene hele dag door drinken, ook in de lessen. Ook fruit eten is ook de hele dag door toegelaten. Met dit gezond ontbijt willen wij een signaal geven naar de ouders, want al te vaak horen we onze kinderen zeggen dat hun ouders 's morgens geen tijd hebben om te ontbijten", zegt directeur Maggy Favyts. (FEL)