Gezinsraad ijvert voor AED-toestellen in alle deelgemeenten Frank Eeckhout

03 april 2019

10u07 0 Geraardsbergen In Smeerebbe-Vloerzegem en Ophasselt zijn sinds kort AED’s (automatisch externe defibrillatoren) terug te vinden. Deze kwamen er op vraag van de Geraardsbergse gezinsraad.

“Deze toestellen kunnen mensenlevens redden. Daarom is het ons streefdoel om in elke deelgemeente een AED-toestel te plaatsen”, zegt Mieke Haegeman, voorzitter van de gezinsraad. Jaarlijks krijgen zo’n 13.000 Belgen een hartstilstand, goed voor ongeveer 35 patiënten per dag. Slechts twee daarvan overleven de hartstilstand. “Deze cijfers zijn zeer schrijnend en wijzen op het belang van een AED-toestel. Het toestel geeft instructies via een scherm, en praat tegelijkertijd tegen de gebruiker. Dus iedereen kan het toestel gebruiken”, aldus schepen voor Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V). In Geraardsbergen hangen inmiddels vijf toegankelijke AED-toestellen.