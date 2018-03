Gezin van 6 bevangen door rook BUREN HELPEN INBOEDEL UIT BRANDEND HUIS TE HALEN FRANK EECKHOUT

08 maart 2018

02u47 0 Geraardsbergen Bij een uitslaande brand in Vrijheid in Ophasselt zijn gisteren twee volwassenen en zes tieners bevangen geraakt door de rook toen ze poogden het vuur te blussen. "Zij werden overgebracht naar het ziekenhuis, maar mochten in de vooravond al terug naar huis. De bewoners van de getroffen woning worden opgevangen door familie", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Het vuur in het alleenstaande huis onstond rond 15.30 uur. De moeder lag ziek in de zetel en de vier kinderen hadden twee vrienden op bezoek. "Plots viel de elektriciteit uit. Toen de kinderen op onderzoek gingen, stootten ze op de brand. Ze belden hun vader die hier even verderop werkt en samen met hem probeerden ze het vuur te doven. Maar de rook werd steeds dikker waardoor ze hun huis al snel moesten verlaten. De kinderen slaagden er wel nog in om hun gitaren mee naar buiten te nemen", vertelt een familielid.





Solidariteit groot

Toen de eerste wagen van brandweerpost Geraardsbergen aankwam, stond de hele bovenverdieping al in lichterlaaie. "We vielen de vuurzee meteen aan via de woning en via onze ladderwagen. Omdat de brand onder het dak woedde, was het een hels karwei om het vuur onder controle te krijgen. We zetten hiervoor 25 manschappen in en kregen de hulp van een tankwagen van brandweerpost Ninove en een pompwagen van post Denderleeuw. Na anderhalf uur hadden we het vuur onder controle, maar we bleven nog een hele tijd nablussen. De bovenverdieping is helemaal verloren en de benedenverdieping liep heel wat waterschade op", zegt sergeant Philippe Dugernier van brandweerpost Geraardsbergen.





Tijdens de bluswerken riepen brandweer en politie de hulp in van omstaanders om een deel van de inboedel uit de woning te halen. "De solidariteit bij de omwonenden was groot. Iedereen schoot meteen in actie. Zij stouwden de garage vol met meubels, elektrische apparaten en ander gerief. Men heeft het vaak over egoïsme in onze samenleving, maar als mensen in nood zijn, duiken plots heel wat helpende handen op", merkt burgemeester Guido De Padt op.





Het was trouwens de spoedarts van het ziekenhuis die aan burgemeester De Padt vroeg om ter plaatse te gaan. "Omdat het hele gezin in het ziekenhuis was, werd mij gevraagd om één en ander te regelen. Al gauw werd duidelijk dat de slachtoffers terecht konden bij familie. Ik ben hen ook nog gaan opzoeken in het ziekenhuis en de verslagenheid was uiteraard heel groot", laat De Padt nog weten.





Een kortsluiting aan een brander ligt waarschijnlijk aan de oorzaak van de brand. Na de bluswerken spanden de brandweermannen nog een groot dekzeil over het vernielde dak. Vrijheid bleef al die tijd afgesloten voor het verkeer.