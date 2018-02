Geschiedenis herschreven 19 februari 2018

Historicus Koenraad De Wolf en amateurgeschiedkundige David Larmuseau hebben aan de hand van negen hypothesen de ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en bijgevolg ook van de stad Geraardsbergen herschreven.





Hun boek 'Hunnegem het kloppende hart van Geraardsbergen' telt 196 bladzijden in kleur en is uitgegeven met een harde cover.





De kostprijs bedraagt 25 euro per exemplaar en kan besteld worden door het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE36 0837 3849 7981 met de vermelding Boek Hunnegem - 9500 Geraardsbergen. In Geraardsbergen wordt het boek gratis aan huis besteld. Wie buiten Geraardsbergen woont, betaalt 5 euro verzendingskosten.





(FEL)