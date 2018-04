Geraardsbergen neemt deel aan de 10.000 stappenclash 28 april 2018

Ook Geraardsbergen neemt deel aan de 10.000 stappenclash van het Vlaams instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo's. "We doen een warme oproep aan elke inwoner om zich in te schrijven en zoveel mogelijk te proberen om dagelijks 10.000 stappen te zetten. Kan je er niet zoveel aan, geen nood, elke stap telt en kan ons helpen de titel te winnen", zegt schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). Stieken droomt ze om met Geraardsbergen in de top 3 te eindigen. Wie na één maand de meeste stappen heeft gezet in zijn categorie (op basis van aantal inwoners van de gemeente/stad) is de winnaar en krijgt de wisselbeker en een vlag. Via de website https://10000stappen.gezondleven.be/ of app 10.000 stappen kan iedereen zich registreren en zijn dagelijkse stappen ingeven. (FEL)