Geraardsbergen lanceert nieuw parkeerbeleid: centrum krijgt 41 shop & go plaatsen waar je wagen half uur gratis kan achterlaten Nieuw parkeerplan treedt op 1 maart in voege Frank Eeckhout

14 februari 2019

15u40 4 Geraardsbergen Het centrum van Geraardsbergen krijgt 41 shop & go plaatsen waar shoppers hun wagen een half uur gratis kunnen achterlaten. “Daarnaast kan je ook kiezen voor onbeperkt gratis parkeren op één van de randparkings of twee uur gratis parkeren met de parkeerschijf in de blauwe zone", kondigt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) aan.

Op 1 maart treedt het nieuw parkeerbeleid in het stadscentrum van Geraardsbergen in voege. “Met dit plan willen we een vlottere doorstroming van het verkeer, een lagere parkeerdruk en minder zoekverkeer in ons centrum. We willen een hogere bezetting van onze randparkings en meer parking voor kortparkeren en onze bewoners”, zegt schepen Fernand Van Trimpont. “Inwoners gaan regelmatig het centrum in om snel boodschappen te doen of kort iets op te halen. Hiervoor kan je terecht op de 41 shop & go parkeerplaatsen, die je herkent aan de rood afgebakende parkeervakken. Op deze plaatsen kan je gratis maximum dertig minuten parkeren. Parkeersensoren registreren automatisch je voertuig, waardoor je dus geen parkeerticket nodig hebt of dient te registreren aan de parkeerautomaat. We kozen voor een gratis, snelle en efficiënte oplossing voor de korte bezoekers aan het centrum.”

In het centrum van Geraardsbergen zijn er tevens een 250-tal plaatsen betalend parkeren, met een verdeling van het centrum in twee zones. Het betalend parkeren geldt van 9 tot 18 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen. “Door een scheiding tussen het kernwinkelgebied en de zone hier rond, beogen we een betere circulatie van het verkeer. In het kernwinkelgebied - Oudenaardsestraat, Grotestraat, Brugstraat, Markt en Lessensestraat - blijft het zo dat je maximaal 2 uur kan parkeren. Rond de kern wordt het betalend parkeren uitgebreid tot maximaal drie uur. Zorgverstrekkers kunnen met een P+Z-kaart 30 minuten gratis parkeren voor het uitvoeren van de zorg", verduidelijkt Van Trimpont.

1.500 parkeerplaatsen op acht randparkings

Geraardsbergen voorziet ook een 800-tal parkeerplaatsen in de blauwe zone nabij het winkelcentrum. In deze straten kunnen bewoners maximum twee uur gratis parkeren. “Trek je voor een langere tijd het centrum in? Dan kan je gebruik maken van onze acht gratis randparkings. De randparkings liggen op wandelafstand van het centrum en bieden plaats aan 1.500 voertuigen. Vanaf alle invalswegen word je via duidelijke verkeersborden naar één van de randparkings geleid. In de betalende zone heb je voortaan geen parkeerticket meer nodig, maar maak je gebruik van de digitale parkeerautomaten. De controle gebeurt op basis van de nummerplaat die je ingeeft. Je hoeft dus geen ticket meer aan je voorruit te leggen. Je betaalt met bankkaart, de 4411-app of via sms naar 4411 en dus niet meer met muntgeld", geeft de schepen nog mee.

In het onthaal van het Administratief Centrum staat een demotoestel waarop iedereen kan oefenen en de nodige uitleg krijgt. Er is een handig stappenplan en handleiding ter beschikking en de automaten zelf zijn ook voorzien met de nodige uitleg. De seniorenraad zal betrokken worden en de verschillende afdelingen van OKRA worden bezocht om de senioren een duidelijke demonstratie te geven. Gedurende de eerste weken van maart zullen de gemeenschapswachten in het centrum aanwezig zijn om de mensen te helpen bij het bedienen van de parkeerautomaten.