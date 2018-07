Geraardsbergen lanceert 'hitte meldpunt' Frank Eeckhout

26 juli 2018

Heb je tijdens de hitte vragen waarmee je bij niemand terecht kan? Het Sociaal Huis in Geraardsbergen lanceerde hiervoor het ‘hitte meldpunt’. Zij helpen inwoners zo snel mogelijk verder met hun problemen tijdens de hitte of verwijzen hen door indien nodig.

De komende dagen blijft het volop zomeren in België. Voor veel mensen zijn deze dagen aangenaam, voor anderen is het puffen en zweten bij deze hoge temperaturen. De hitte kan ook problemen met zich meebrengen. Heb je hulp nodig tijdens deze hitte en kan je hiervoor niet terecht bij buren, familie of vrienden; neem dan contact op met het ‘hitte meldpunt’ van het Sociaal Huis op het nummer 0800/16.216.

In eerste instantie is het noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Op www.warmedagen.be vind je heel wat tips over hoe je het kan koel houden.