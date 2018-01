Geraardsbergen hengelt naar WK wielrennen STAD WIL OOK TOUR DE FRANCE NAAR DE MUUR HALEN FRANK EECKHOUT

Burgemeester Guido De Padt hoopt de renners ook tijdens het WK in 2021 op de Muur te zien. Geraardsbergen De stad Geraardsbergen hengelt naar het WK wielrennen op de weg in 2021. "Nu Flanders Classics en Golazo de

iconische Muur van Geraardsbergen





opnieuw opneemt in wielerklassiekers, zijn wij van oordeel dat Geraardsbergen een prominente rol moet spelen bij het uittekenen van het WK-parcours", laat





burgemeester Guido De Padt (Open Vld) weten.





Vlaams minister voor Sport Philippe Muyters had nog maar net onthuld dat Vlaanderen kandidaat was om in 2021 het WK wielrennen op de weg te organiseren of Geraardsbergen stelde zich al kandidaat als gaststad. "Zoals Belgian Cycling, zijn ook wij verheugd dat Vlaanderen het WK wielrennen op de weg in 2021 wil organiseren. Daarvoor zijn we de Vlaamse regering ten zeerste erkentelijk, vooral ook omdat Vlaanderen dé wielerregio bij uitstek is. En Geraardsbergen is uiteraard bereid voluit mee te werken aan deze kandidatuur en wil zijn ervaring op het vlak van de opvang van grote koersen delen.





Prominente rol

Nu Flanders Classics en Golazo de deuren wagenwijd hebben opengezet en de iconische Muur van Geraardsbergen opnieuw opneemt in wielerklassiekers van formaat en andere hoogstaande koersen, zijn wij van oordeel dat Geraardsbergen een prominente rol moet spelen bij het uittekenen het WK-parcours", stelt Guido De Padt.





"Zoals er ooit al werd geopperd om de Ronde van Vlaanderen op de flanken van de Muur te laten aankomen, moeten we ook ambitieus zijn en durven nadenken over een aankomst van het WK op de Vesten van Geraardsbergen. Het decor ervan is werkelijk fantastisch. Dat we de nodige troeven in huis hebben, blijkt overigens ook uit het feit dat het Franse ASO (organisator van de Ronde van Frankrijk en Waalse wielerklassiekers, nvdr.) onze kandidatuur voor een passage van de Ronde van Frankrijk over de Muur niet meteen heeft verworpen. In Parijs hebben we aan den lijve ondervonden dat de 'Mur de Grammont' als een écht wielermonument wordt beschouwd, waar met sportieve eerbied naar opgekeken wordt. Of we in onze missie zijn geslaagd om de Tour in Geraardsbergen te krijgen, zullen we evenwel pas volgende dinsdag weten."





Wielerliefhebbers

"Tenslotte is het hartverwarmend vast te stellen dat onze ambities ook worden gedragen door de wielerliefhebbers waarvan op de poll van Sporza momenteel 24 procent van oordeel is dat Geraardsbergen daarvoor de meest geschikte plaats is. Het zou mooi zijn mocht Geraardsbergen er als absolute wielerstad uitkomen. Onze deur staat ook wagenwijd open om met Vlaanderen en de wielerbond de mogelijkheden te bekijken", besluit De Padt.





