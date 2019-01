Geraardsbergen heeft geld nodig: jaarlijks 28 euro per inwoner om ziekenhuis overeind te houden Frank Eeckhout

21 januari 2019

13u15 0 Geraardsbergen Omdat Geraardsbergen verplicht wordt om elk jaar 1,1 miljoen euro in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis te pompen, ziet het stadsbestuur zich genoodzaakt om de belastingen te verhogen. “Iedereen moet zijn steentje bijdrage om de verdere afbouw van de dienstverlening te vermijden. Die inspanning komt neer op 28 euro per inwoner", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld), die ook bevoegd is voor financiën.

Geraardsbergen trekt een streep onder de vermindering van de personenbelasting die het de voorbije jaren doorvoerde. Die werd van 8,5% naar 7,8% gebracht. Daar wordt voorlopig niet aan geraakt. Wat wel stijgt, zijn de opcentiemen onroerende voorheffing. Die gaan omhoog van 881 naar 981 punten, een stijging van 8,85%. Daarnaast stijgt ook de gezinsbelasting met 20 euro. Een modaal Geraardsbergs gezin betaalt vanaf dit jaar 70 euro in plaats van 50 euro. “We houden wel rekening met alleenstaanden en/of éénoudergezinnen, die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij krijgen een vermindering en betalen slechts 40 euro gezinsbelasting. Alles samen komt dat op een extra belasting van 28 euro per inwoner", becijfert Guido De Padt.

Ook slecht nieuws is er voor de zowat 600 eigenaars van een tweede verblijf en de verspreiders van drukwerk in de Oudenbergstraat. “We onderzochten welke bedragen naburige steden hiervoor toepassen en concludeerden dat de tarieven bij ons heel wat lager waren. Voortaan betaalt een tweede verblijver 600 euro in plaats van 350 euro per woning en 350 euro in plaats van 250 euro voor een verplaatsbare constructie (caravan). Tweede verblijvers genieten immers, net al onze inwoners, van alle dienstverlening die de stad biedt. De prijs voor het verspreiden van drukwerk wordt verdubbeld. Hiermee treffen onze inwoners evenmin, want het zijn voornamelijk bedrijven van buiten Geraardsbergen die dergelijke aanvragen indienen", weet De Padt.

Minder fondsen

Het stadsbestuur haalt enkele redenen aan waarom het de belastingen verhoogt. “Bij de verdeling van de gemeentefondsen krijgt Geraardsbergen heel wat minder dan gelijkaardige steden. Ronse en Oudenaarde krijgen jaarlijks meer dan 2,6 miljoen euro meer dan Geraardsbergen. Op één legislatuur is dat goed voor meer dan 15 miljoen euro. Om als een betrouwbare, vertrouwenwekkende en kapitaalkrachtige organisatie onze rol te spelen in het toekomstig ziekenhuisnetwerk, moeten we ons heel grote opofferingen getroosten. Naast een kapitaalsinjectie van 3,2 miljoen euro, moeten we vanaf dit jaar gemiddeld 1,1 miljoen euro per jaar aan toelagen storten aan dat ‘nieuwe’ ziekenhuis om de meerkost van de statutairen en de responsabiliseringsbijdragen te dragen. Door de taxshift hebben we jaarlijks 230.000 euro minder inkomsten en de pensioensbijdragen voor de statutairen bedragen ook meer dan één miljoen. Alles samen is dat goed voor 2.350.000 euro per jaar. Een belastingverhoging is dus nodig om ons te wapenen tegen de uitdagingen die ons te wachten staan", besluit De Padt.