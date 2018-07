Geraardsbergen heeft eigen huisnummerbord Frank Eeckhout

20 juli 2018

09u05 2

Geraardsbergen heeft nu ook z'n eigen huisnummerbord. Het was Eva Saegerman die met het idee op de proppen kwam. Als maatschappelijk assistent ging Eva vaak op huisbezoek bij gezinnen uit Geraardsbergen en omstreken. Elke dag weer verloor ze heel wat tijd, op zoek naar de huisnummers in de straten van de stad. "Hier gaat toch kostbare tijd mee verloren als er dringende interventie door de hulpdiensten vereist is", ondervond Eva.

Dus ging ze aan de slag en in samenwerking met Printhut ontwierp ze een huisnummerbord, speciaal voor de Geraardsbergse woningen. "Duidelijk, groot en en ook wel leuk voorzien van typische onderwerpen uit onze stad." Bestellen kan in meer dan 10 kleuren en behalve je huisnummer kan ook je naam of een andere boodschap mee op het bord bedrukt worden. Denk maar aan 'pakjes bij de buren, of een boodschap voor de brandweer 'hond aanwezig', of je gsm nummer", somt Eva enkele voorbeelden op. Meer info op https://www.printhut.be/huisnummer.