Geld gestolen bij inbraak in basisschool 07 april 2018

02u33 0 Geraardsbergen Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken bij basisschool 't Schoolke in Ophasselt. De laatste weken was er een diefstallenplaag aan de gang in de regio en nu is ook de basisschool slachtoffer geworden tijdens de vakantie.

"Gelukkig waren we al gewaarschuwd dat er een plaag bezig was. Zo hebben we al onze laptops en beamers op een veilige plek kunnen wegstoppen", vertelt directeur Danny van Boxstael. "De daders hadden het volgens mij gemunt op cash geld. Ze hebben in mijn kantoor de deur met hun voet stukgeslagen. Daar hebben ze een geldkistje doorzocht. In een andere klas hebben ze enkele enveloppen opengescheurd", klinkt het.





De daders konden dus maar een kleine buit veroveren, maar hebben wel wat schade aangericht. Het labo kwam ter plaatse om vingerafdrukken te zoeken. "Ik twijfel of ze iets zullen vinden. In het verleden waren we ook al twee maal slachtoffer van inbraak en toen werd ook niets gevonden", besluit de directeur. (KBD/FEL)