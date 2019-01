Geen zieltjes gewonnen op gemeenteraad, integendeel: zitting was ongezien schouwspel Frank Eeckhout

30 januari 2019

18u40 0 Geraardsbergen Een spandoek, een zwembad met een beetje water en een kleine honderd actievoerders. Meer was er niet nodig om de gemeenteraad in Geraardsbergen om te toveren tot een slecht dorpstheater. Gemeenteraadsleden die na 19 uur aan de trappen van het stadhuis arriveerden, waren eraan voor de moeite. Actievoerders beletten hen de toegang tot het stadhuis. Tenzij ze met natte voeten de raadzaal wilden betreden.

Omstreeks 19.40 uur daalde burgemeester Guido De Padt de trappen af en lieten de actievoerders de gemeenteraadsleden door. Onder luid gefluit en boegeroep weliswaar. Hier en daar ontstond wat trek- en duwwerk. Een vrouw kreeg van een actievoerder zelfs een trap tegen haar schenen, letterlijk. De actievoerders trokken mee het stadhuis binnen, fluitend op hun fluitje. Het zwembad ging ook mee en kreeg een plaats in het midden van de raadzaal. Guido De Padt leunde achterover en zag het schouwspel met lede ogen aan. Een man, met in de hand een blikje Cara pils, maakte heel wat misbaar.

Klokslag 20 uur achtte gemeenteraadsvoorzitter Rudy Frederic zijn moment gekomen. Hij liet het belletje rinkelen en maande de actievoerders met luide en dreigende stem aan tot stilte. De leerkracht op rust dreigde er zelfs mee kabaalmakers uit de raadzaal te verbannen. Hij moest zijn dreigement later op de avond nog eens herhalen. Boegeroep was twee keer zijn deel. De rust keerde uiteindelijk terug en de OCMW-raad ging van start. Ja, de OCMW-raad, die valt nu samen met de gemeenteraad. De eerlijkheid gebied ons wel te zeggen dat de meeste gemeenten en steden die OCMW-raad laten volgen op de gemeenteraad. Niet in Geraardsbergen dus. Het zal wel een tactische keuze geweest zijn van de meerderheid. Er werden immers heel wat inwoners verwacht die kwamen luisteren naar de financiële perikelen in hun stad. Die moesten dus even geduld oefenen.

De OCMW-raad startte met de goedkeuring van het huishoudelijk reglement waarna de vertegenwoordigers voor de verschillende raden gekozen werden. Het werd een heel tijdrovende geheime stemming waarbij de 30 verkozenen, van Stéphane Bourlau was geen spoor te bekennen, telkens een naam moesten aanduiden op een blad papier. Voor vijf raden werden er vertegenwoordigers gekozen, goed voor 150 A4'tjes (er volgden er ook nog 480 in de gemeenteraad). De aanwezigen werden ongeduldig want zij waren gekomen voor het financieel debat, voor de sluiting van de materniteit en het openluchtzwembad en om hun ongenoegen te uiten over de verhoging van de belastingen. Emma Van der Maelen (sp.a) vond dat het tijd was om in te grijpen. Ze vroeg de voorzitter van de raad om de OCMW-raad te verdagen en meteen te starten waarvoor de inwoners gekomen waren: het debat over de financiën. Rudy Frederic hield het been stijf en toonde zich een strenge schoolmeester, weliswaar op rust.

Om 21.30 uur moesten alle aanwezigen de zaal verlaten voor de geheime zitting van het OCMW. Gemor op de publieksbanken was het deel van de meerderheid. Die meerderheid hoopte uiteraard dat enkele misnoegde inwoners er de brui zouden aan geven. Missie geslaagd. De zitting van de gemeenteraad vatte omstreeks 22 uur aan met een tiental misnoegde aanwezigen minder. De spanning bij het publiek steeg maar ebde al even snel weg toen bleek dat nog eens 16 vertegenwoordigers voor verschillende raden moesten verkozen werden. Je weet wel, van de 480 blaadjes papier. Opnieuw probeerde sp.a de agenda te wijzigen. Deze keer twijfelde de voorzitter van de gemeenteraad en keek hij naar de schepenen rond hem. Burgemeester Guido De Padt schudde categoriek nee met zijn hoofd.

Het werd middernacht en alle aanwezigen konden ondertussen zitten. Enkel de die-hards waren gebleven. Die gingen op het puntje van hun stoel zitten want burgemeester Guido De Padt begon eindelijk aan zijn toelichting over de financiën. Wie echter dacht dat het nu de beurt was aan de oppositie, zat fout. Alle schepenen lichtten nog even hun prioriteiten toe voor 2019, tot grote ergernis van de socialisten. “Dit is pure mensen kloterij", riep Bram De Geeter de meerderheid toe. Om 1 uur hoorden we schepen Martine Duwyn het hebben over het voorlopig rijbewijs. Niemand luisterde nog.

Om kwart na één kreeg sp.a dan toch het woord om meteen kipkap te maken van het financieel beleid van de stad. Er ontstond een welles niets discussie tussen haar fractie en de meerderheid tot voorzitter Rudy Frederic abrupt een einde maakte aan de zitting. Het was toen kwart na twee en het zwembad lag nog steeds in het midden van de raadzaal. En de aanwezigen, die dachten dat politiek een brug slaat met de inwoners, waren een illusie armer.