Geen zichtbaar huisnummer? Inwoners riskeren boete tot 350 euro 13 maart 2018

02u46 0 Geraardsbergen Om de veiligheid van de inwoners te verhogen vraagt de politie van Geraardsbergen en Lierde huisnummers duidelijk zichtbaar te maken op de brievenbussen of gevels van de woningen. Na een periode van preventie volgen sancties, die kunnen oplopen tot 350 euro.

De politie van Geraardsbergen en Lierde beseft maar al te goed het belang van een goed zichtbaar huisnummer. "Zo verliezen de hulpdiensten geen kostbare tijd om het juiste huis of appartement te vinden. Als iemand een medisch probleem heeft, telt iedere seconde om de bewuste woning te vinden" zegt korpschef Jurgen De Landsheer. Iedere eigenaar, gebruiker of huurder van een woning of gebouw is wettelijk verplicht een huisnummer aan te brengen, dat goed leesbaar is vanaf de straat. Dit staat vermeld in de GAS-reglementering. Daarom zullen alle buurtpolitieteams (BPT) van de lokale politie Geraardsbergen/Lierde vanaf half maart preventief optreden. "Zij gaan op pad om te controleren of alle huizen in de regio goed leesbare huisnummers hebben én of deze duidelijk uithangen. Als de politie-inspecteur merkt dat dit niet het geval is, dan zullen de bewoners verwittigd worden en krijgen ze een flyer met uitleg overhandigd. Zo krijgen ze de gelegenheid om zich in orde te stellen. Na een periode van preventieve opvolging zal er repressief worden opgetreden. "Met deze actie willen we de veiligheid van burgers verhogen. Hardleerse bewoners die ook na de aanmaningen nalaten om een huisnummer aan te brengen, worden gesanctioneerd", vult hoofdinspecteur Kenny Matthijs aan. Die sanctie kan oplopen tot 350 euro. (FEL)