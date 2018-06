Geen WK wielrennen in 2021 15 juni 2018

Geraardsbergen haakt af als gaststad voor het WK wielrennen in 2021. Nochtans stuurde het stadsbestuur hiervoor een lijvig dossier naar de UCI. "Het hoge prijskaartje noopt ons deze beslissing te nemen. Het Lokaal Organisatie Comité liet weten dat ze hiervoor 3 miljoen euro op tafel moeten leggen en dat is voor een stad als Geraardsbergen onmogelijk. Zelfs als we samenwerken met andere steden uit de regio, lukt dat nog niet. Bovendien kunnen we zo'n grote uitgave ook niet verantwoorden aan onze inwoners", laat schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) weten. In een poll op Sporza had de wielerliefhebber Geraardsbergen nochtans als favoriete aankomstplaats gekozen voor Oudenaarde en Ronse. Enkel Antwerpen en Leuven zijn nu nog in de running voor de organisatie van het WK in 2021. (FEL)