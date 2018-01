Geen straf voor ontaarde burenruzie 02u46 0

A.M. (61) en zijn zoon M.M. (33) uit Geraardsbergen hebben van de rechter allebei opschorting van straf gekregen. De twee mannen moesten zich voor de rechtbank verantwoorden omdat ze verwikkeld waren in een burenruzie.





De beklaagden hadden al een tijdlang discussies met hun buren over een gedeeld wegeltje tussen hun huizen. Toen de buren daar een nieuw poortje wilden plaatsen, ontaardde de discussie in een vechtpartij. "Daarbij braken ze een paaltje af en deelden ze een kopstoot uit. Toen de politie ter plaatse kwam, kozen de beklaagden het hazenpad", beschreef de advocaat van de burgerlijke partij. De procureur vorderde een werkstraf van 80 uur voor de vader en zoon, maar de rechter gunt hen nu een opschorting van straf. Aan de slachtoffers moeten ze wel een schadevergoeding van 1542,52 euro betalen. (LDO)