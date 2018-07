Geen schaatspiste tijdens eindejaarsperiode JAARPROGRAMMA VOOR 950 JAAR STADSKEURE NOOPT BESTUUR TOT KEUZES CLAUDIA VAN DEN HOUTE &

10 juli 2018

02u45 0 Geraardsbergen Er komt deze eindejaarsperiode geen schaatspiste op de Markt. Het stadsbestuur koos ervoor om elke maand een speciale activiteit rond 950 jaar stadskeure te houden, waardoor een schaatspiste dit jaar niet haalbaar is. Volgend jaar wordt dit opnieuw bekeken.

De schaatspiste stond de voorbije twee jaar ongeveer een maand lang opgesteld op de Markt. Deze winter zal er niet geschaatst kunnen worden in Geraardsbergen. Dat komt omdat de stad een heel jaar lang evenementen houdt naar aanleiding van het stadskeure dat Geraardsbergen 950 jaar geleden als eerste Vlaamse stad ontving. "Elke maand is er een speciale activiteit rond 950 jaar stadskeure", vertelt schepen van Toerisme Kristin Vangeyte. "Zo startte vorige maand het kunstparcours MUREN en vond afgelopen weekend het middeleeuws festival Adrianopolis plaats. We kunnen natuurlijk niet alles organiseren, dat is financieel niet haalbaar. We hebben gekozen om een mooi programma voor het hele jaar samen te stellen in het teken van 950 jaar stadskeure, waarin we ongeveer 100.000 euro extra investeren zonder extra personeelsinzet. Daardoor moeten sommige andere evenementen wijken, zoals dus de schaatspiste. Voor volgend jaar zullen we opnieuw bekijken welke evenementen we kunnen organiseren. Het is niet uitgesloten dat de schaatspiste dan terugkeert."





Middeleeuwse kerstmarkt

Kerstkraampjes zullen er wel zijn deze winter. "Er komt een middeleeuwse kerstmarkt. Dat is een kerstmarkt met middeleeuws aangeklede stalletjes op de Markt en bepaalde specialiteiten uit de Middeleeuwen. Ze zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 december."





Voor de rest van het jaar staan er nog tal van activiteiten gepland in het kader van 950 jaar stadskeure. "Zo stellen we vanaf september meer dan drie maanden lang een uniek wandtapijt tentoon waarvan er maar tien meer zijn over de hele wereld." Op het tapijt uit de zestiende eeuw staat het merkteken van Geraardsbergen. "In oktober worden zo'n 125 replica's van werken tentoongesteld die de stad in haar bezit heeft, maar waar de inwoners en toeristen meestal geen toegang tot hebben. Het gaat om kunstwerken die zich - vaak op zolder - in het stadhuis, de Kunstacademie, het OCMW-kantoor en in een depot van de stad bevinden." Het kunstparcours loopt langs waardevolle en kunsthistorische panden, die samen het verhaal van de stad vormen. "Verder tonen we op 4 november een 3D-printing van de stad, dat het beginpunt moet zijn voor inwoners om mee na te denken over de toekomst van de stad."





De middeleeuwse kerstmarkt is de afsluiter van het jaarprogramma.