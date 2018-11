Geen pottenkijkers gewenst op reconstructie passioneel drama Frank Eeckhout

29 november 2018

06u26 45 Geraardsbergen Langs de N8 in Ophasselt vond donderdag de reconstructie plaats van de moord van een 61-jarige man op zijn ex-vriendin. De dader vermoorde de 53-jarige Nicole Van Assche uit Ninove met een hamer. Daarna draaide hij een gasfles open en liet hij het huis ontploffen. Hierbij geraakte hij zelf levensgevaarlijk gewond. De reconstructie duurde tot 15 uur.

Het passioneel drama speelde zich eind januari af. Guy P. lokte zijn ex met smoes naar zijn woning. Een discussie over de verdeling van de inboedel en over de wagen van de vrouw, zou het drama hebben uitgelokt. Kort voor middernacht sloeg hij zijn ex-vriendin met een hamer het hoofd in. Daarna draaide hij een gasfles open en liet hij het huis ontploffen. Hierbij geraakte hij zelf levensgevaarlijk gewond. Guy P. strompelde nog het huis uit en werd 300 meter verderop verward en zwaargewond aangetroffen door de politie, waarna hij werd overgebracht naar het UZ Gent. Omdat de dokters P. in een kunstmatige coma hielden, duurde het nog een hele tijd voor de speurders hem konden ondervragen.

Enkele maanden voor het drama liep de relatie van het koppel op de klippen. Toch hadden de twee nog contact met elkaar. P. reed nog met de tweede wagen van Van Assche en ook de meubels in de woning zouden eigendom van de vrouw geweest zijn. Het was daarvoor dat P. zijn ex die bewuste maandagavond in januari bij hem uitnodigde. Het slachtoffer had ondertussen een relatie opgebouwd met de tien jaar jongere J.V.A uit Ninove. Die was maandag op de hoogte van het bezoek van zijn vriendin aan haar ex. Toen hij er na verschillende pogingen niet in slaagde om haar te bereiken, sprong hij in zijn wagen en snelde hij naar Ophasselt. De 44-jarige man kwam net te laat om zijn vriendin te redden. Hij zag haar ex-vriend nog volledig zwartgeblakerd uit de woning strompelen. In paniek stoof hij de woning van P. binnen, waar hij het lichaam van zijn vriendin aantrof.

Donderdag, toen maand na de feiten, keerde Guy P. terug naar de woning in Ophasselt voor de reconstructie. Daarvoor lieten de onderzoekers de N8 tussen de kerk in Ophasselt en het kruispunt met Eikestraat in Steenhuize-Wijnhuize afsluiten voor het verkeer. Een tent en een scherm voor de woning moesten er voor zorgen dat niemand een blik van de dader kon opvangen. Een wagen met geblindeerde ruiten bracht P. tot naast de tent waardoor hij ontrokken van alle ogen tot in de woning geraakte. omstreeks 15 uur werd de dader terug weggeleid en was de reconstructie afgelopen.