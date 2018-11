Gastric bypass wordt 25-jarige vrouw fataal. Ouders waarschuwen: “Streef schoonheidsideaal niet na, maar aanvaard jezelf zoals je bent.” Frank Eeckhout

27 november 2018

17u08 0 Geraardsbergen Ze was het beu dat mensen haar nastaarden. Daarom liet Jana Moreels (25) op woensdag 17 oktober een maagingreep uitvoeren. De operatie leek geslaagd tot ze twee weken later plots zware rugpijn kreeg. “Op 8 november werd Jana opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Drie dagen later viel ze in een coma. Zaterdagnacht is onze dochter overleden”, vertellen haar ouders.

Zaterdag 24 november stond met rood aangeduid in de agenda van Jana en haar ouders Christelle en Laurent. Die dag zou Jana haar trouwkleed gaan kiezen. “Op 29 juni ging ze trouwen. Alles was al geregeld. Enkel haar jurk moest ze nog kiezen. Ze was zo fier dat ze op haar eigen benen ging staan. Een eigen huisje, haar meubels, ze keek er echt naar uit. Maar in plaats van haar trouwkleed te kiezen, stonden we die dag aan haar sterfbed", snikt mama Christelle.

De ouders van Jana blijven achter met een vreselijk schuldgevoel. “Jana vroeg ons deze zomer of ze een gastric bypass, een maagingreep, mocht doen. Ze voelde zich slecht in haar vel en was het beu om nagestaard te worden. Nochtans straalde ze altijd levensvreugde uit en stoorde ze zich niet aan haar overgewicht. Tot de winterkermis in Geraardsbergen. Toen ze in een kermisattractie de veiligheidsbeugel niet dicht kreeg omdat ze ‘te dik was’, moest ze de attractie verlaten. Dat vond ze echt vernederend. Dat heeft haar zelfvertrouwen een serieuze knauw gegeven. Ze wilde niet meer uitgesloten worden, ze wilde overal bij horen.”

Jana trok naar het ziekenhuis en maakte een afspraak voor een gastric bypass. “Die vond plaats op 17 oktober. Twee dagen later mocht ze het ziekenhuis verlaten. Ze had amper last, enkel de wondjes irriteerden haar een beetje. Twee weken later, op 2 november, nodigde ze ons uit voor haar 25ste verjaardag. Tijdens die avond begon ze wat last last te krijgen van haar rug. Ze had zich een beetje geforceerd, dachten wij. Met een Dafalgan hoopte ze de pijn weg te nemen", vertelt Christelle.

Maar de pijn bleef en Jana trok ‘s avonds nog naar de dokter van wacht. Daar kreeg ze een inspuiting. “Twee dagen later was de pijn terug, maar dan veel erger. De huisarts stuurde haar naar het ziekenhuis. Onderzoeken leverden echter niets op. Op 8 november werd Jana dan opgenomen via de spoedafdeling van het ziekenhuis. Er werden opnieuw onderzoeken uitgevoerd en foto’s genomen. Daaruit bleek dat ze een longembolie en een longinfarct had. Artsen startten meteen een behandeling op. Toe we drie dagen later op bezoek waren, werd Jana plots heel slecht. Ze werd eerst naar mid-care gebracht, maar omdat haar toestand snel achteruit ging, werd Jana nog dezelfde avond naar het UZGent overgezet. Daar stelden artsen een leverfalen vast en is Jana in een coma gegaan", zucht Christelle.

Gelukkig vonden de dokters snel een nieuwe lever en twee dagen later onderging Jana al een levertransplantatie. “Maar die mislukte. Haar lichaam nam de lever niet op, waardoor de dokters opnieuw moesten beginnen. Vier dagen later merkten de dokters ook nog eens een lekkage aan de aansluiting van de gastric bypass waardoor haar buikholte was ontstoken. Jana onderging een zware operatie. Op 23 november kreeg Jana dan voor de tweede keer een nieuwe lever. Haar lichaam was echter zo verzwakt dat ze de operatie niet overleefde. Om 2 uur ‘s nachts reden we in allerijl naar het ziekenhuis. Afscheid hebben we niet meer kunnen nemen.”

Met hun verhaal willen de ouders van Jana anderen waarschuwen voor ze ook aan een gastric bypass beginnen. “Het heeft geen zin om een schuldige te zoeken, want we zullen toch nooit weten waar het fout gelopen is. En ons Jana krijgen we er niet mee terug. Wel willen we anderen aanraden om twee en zelfs drie keer na te denken voor ze dergelijke operatie ondergaan. Aanvaard jezelf zoals je bent en laat je niet beïnvloeden door de maatschappij. En aan zij die dikke mensen nastaren of uitlachen, weet dat je met zo’n gedrag de levenslust van die personen ondermijnt", zegt papa Laurent.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op zaterdag 1 december om 10 uur in de dekenale kerk in Geraardsbergen.