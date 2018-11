Gastric bypass Jana gebeurde niet in ASZ Geraardsbergen Frank Eeckhout

28 november 2018

15u41 5 Geraardsbergen De gastric bypass van de 25-jarige Jana Moreels uit Geraardsbergen werd niet uitgevoerd in het ASZ Geraardsbergen.

Onze krant bracht gisteren het verhaal van de ouders van Jana Moreels. De vrouw liet een gastric bypass uitvoeren en overleed ruim een maand later aan complicaties. Het is echter niet omdat de vrouw afkomstig is uit Geraardsbergen, dat ook de operatie in het ASZ Geraardsbergen werd uitgevoerd. In het artikel staat geen verwijzing naar het ASZ, maar omdat er Geraardsbergen in de aanhef staat en men spreekt over een ziekenhuis, werd al snel gedacht dat het om ASZ, campus Geraardsbergen gaat, wat niet het geval is.