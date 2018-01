Galerij Rene in Kunstacademie geopend 02u45 0

De permanente tentoonstellingsruimte in de Geraardsbergse Kunstacademie, Galerij René, werd in stijl geopend met een nieuwjaarsreceptie en een tentoonstelling van keramiek en beeldhouwen. Deze tentoonstellingsruimte is het sluitstuk van een jarenlange renovatie van de Kunstacademie. "De Kunstacademie is één van de culturele speerpunten van de stad en telt meer dan tweeduizend leerlingen. Goed uitgeruste lokalen en zalen zijn dus een must voor de artistieke werking van de school. Het stadsbestuur heeft dan ook altijd de nodige middelen geïnvesteerd om het kunstonderwijs van de stad uit te bouwen", zegt schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V). Vrijwel wekelijks worden leerlingenvoorstellingen geprogrammeerd, niet alleen in de nieuwe concertzaal of de theaterzaal, maar ook in de gerenoveerde Hospitaalkerk. Naast de zichtbare renovaties ging er de voorbije zes jaar ook een enorm budget naar het vernieuwen van onder andere de elektriciteit en verwarming en het verbouwen en inrichten van klaslokalen, circusateliers en zolders voor beeldende kunst. (FEL)