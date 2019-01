Gaat stadsbestuur belastingen verhogen om financiële situatie recht te trekken? Stadsbestuur geeft om 9 uur meer uitleg over het budget van 2019 Frank Eeckhout

21 januari 2019

07u00 0 Geraardsbergen Gaat Geraardsbergen de personenbelasting verhogen om de financiële situatie recht te trekken? Het stadsbestuur geeft hierover meer uitleg om 9 uur.

Heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen kreunen onder de financiële toestand waarin ze zich bevinden. Ook Geraardsbergen lijdt onder de herverdeling van de Vlaamse centen. Op initiatief van Geraardsbergen, trokken 20 Vlaamse steden en gemeenten in 2017 naar het Grondwettelijk Hof tegen twee decreten van december 2016 tot verdeling van de Vlaamse subsidies tussen de Vlaamse gemeenten.

De 21 gemeenten verzetten zich hiermee tegen de systematische bevoordeling van 34 centrumsteden en 10 kustgemeenten bij de verdeling van de Vlaamse middelen. Dit leidt tot grote verschillen tussen gemeenten. Bevoorrechte gemeenten zoals bijvoorbeeld Aalst (420 euro/inwoner) en Ronse (341 euro) ontvangen een beduidend hoger jaarlijks bedrag per inwoner dan de niet bevoorrechte gemeenten zoals Geraardsbergen (246 euro) en Ninove (€215 euro).

“Ronse krijgt zoals overigens ook Oudenaarde, jaarlijks meer dan 2,6 miljoen euro meer dan Geraardsbergen. Op één legislatuur is dat goed voor meer dan 15 miljoen euro. Sinds de inwerkingtreding van het basis decreet in 2003, gaat het over meer dan 42 miljoen, een bedrag dat 10 miljoen groter is dan is dan een jaarbudget van onze stad", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Dat er gesnoeid moet worden in de Geraardsbergse uitgaven staat vast. Het stadsbestuur besliste al om het verlieslatend openluchtzwembad te sluiten. Ook de abdijconcerten en de grote evenementen staan onder druk. “De contracten met de grote wielerwedstrijden lopen dit jaar af. We gaan dus alles herbekijken. Het zal dus van de onderhandelingen afhangen wat wel nog en niet meer gaan organiseren", laat schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld) weten.