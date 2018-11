G.L.I.S.S. nieuwkomer in Gault&Millau met mooie 13 op 20 Frank Eeckhout

05 november 2018

18u43 4 Geraardsbergen Restaurant G.L.I.S.S. in Nieuwenhove komt met een 13 op 20 de nieuwe Gault&Millau binnen. “Van een verrassing gesproken. We zijn al zo lang bezig dat we hier geen rekening meer mee hielden", reageert chef Patrick Stevens verheugd.

G.L.I.S.S. staat voor gastvrij, lekker, inventief, streekgebonden en seizoenskeuken. Het restaurant bevindt zich op de benedenverdieping van een grote villa in de Nieuwenhovestraat. Chef Patrick Stevens (56) startte samen met zijn vrouw Hilde Everaert (53) eerst een bar met snackmaaltijden maar gebeten door de culinaire passie openden ze in 2004 het gastronomisch restaurant Hocus Pocus. Met dit restaurantverhaal kon Patrick eindelijk zijn levensdroom waarmaken en Nieuwenhove culinair betoveren. Zijn kookstijl is een moderne versie van de Frans-Belgische keuken die een persoonlijke touch krijgt. Vijf jaar geleden wijzigde hij de naam in restaurant G.L.I.S.S., een restaurant dat hij nu in de wereld van de culinaire top binnenloodst.

“Ons restaurant ligt in een godvergeten gat. Daarom hadden we de hoop al lang opgegeven om ooit een jury van één of andere restaurantgids over de vloer te krijgen. We waren dan ook blij verrast toen we hoorden dat de Gault&Millau ons alsnog had gevonden. De recensie die ze schrijven in hun gids is ook echt lovend. Het doet deugd dat ons werk alsnog naar waarde geschat wordt", zegt Patrick.