Frivole Framboos sluit cultuurseizoen af met 'Wachten op Do Groot' 01 juni 2018

02u38 0

Peter Hens en Bart Van Caenegem van de Frivole Framboos sluiten op zaterdag 9 juni het culturele seizoen van Geraardsbergen stijlvol af met Wachten op Do Groot. Reizend in en doorheen het verleden, zet De Frivole Framboos doodgemoedereerd de tijd op zijn kop en zoekt zij in Wachten op Do Groot het antwoord op de vraag wat er zou gebeuren mochten vroegere tijden de toekomst geweest zijn: zou Stromae Mozart hebben geïnspireerd, zou James Last van invloed zijn geweest op Wagner?





Tickets kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/ 43.7261, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be, of via www.de-abdij.be. Het optreden vindt plaats in het Arjaantheater en start om 20 uur. (FEL)