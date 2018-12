Free Souffriau dompelt Arjaantheater onder in kerstsfeer. Ook Freddy De Vadder en Daan Hugaert staan dat weekend op de planken Frank Eeckhout

03 december 2018

18u19 0 Geraardsbergen Met ‘Goud, Wierook en Mirre’ dompelt Free Souffriau het Arjaantheater in Geraardsbergen op vrijdag 7 december onder in kerstsfeer.

‘Goud, Wierook en Mirre’ is een concert naar de gelijknamige cd, die vol staat van de kerstklassiekers. Maar evengoed brengt de zangeres enkele verrukkelijke odes aan Ann Christy of gewoon eigen werk.

Op zaterdag 8 december kaapt een artiest van een totaal ander kaliber de aandacht weg. Freddy De Vadder heeft beslis om ook een stapje in de politiek te zetten, en ziet dat – hoe kan het ook anders – meteen groot: Freddy for President!

Het weekend afsluiten doet Daan Hugaert (Eddy uit Thuis) met Spaans Krijt 2.0’. Het verhaal start in de oorlog maar gaat vooral over dankbaarheid en menselijke warmte, een mooie, ontroerende vertelling waarin je ‘den Eddy’ in een andere rol aan het werk ziet.

Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.7261 of via www.de-abdij.be.